Середня ціна пального 19 липня
- Бензин А-95 – 50,50 гривні за літр.
- Бензин А-92 – 49,71 гривні за літр.
- Дизельне пальне – 56,20 гривні за літр.
- Автогаз – 33,45 гривні за літр.
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Ціна дизелю впала
За період з 15 по 18 липня низка українських мереж АЗС знизили ціни на дизельне пальне. Про що повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr. Внаслідок цього середня ціна даного виду пального подешевшала на 55 копійок до 55,64 гривні за літр.
За вихідні звичайне дизельне пальне у мережах OKKO та WOG здешевшало на 1 гривню до 56,00 гривні за літр. дизельне з покращеними показниками якості на станціях цих компаній коштує 57 гривень за літр, подешевшало також на 1 гривню.
У мережі "БРСМ-Нафта" продукт здешевшав на 2,25 гривні, до 54,59 гривні за літр. Від 0,35 до 1,5 гривні зменшили ціни "Автотранс", "Олас", Mango й Prime та інші мережі.