Средняя цена топлива 19 июля
- Бензин А-95 – 50,50 гривен за литр.
- Бензин А-92 – 49,71 гривны за литр.
- Дизельное горючее – 56,20 гривны за литр.
- Автогаз – 33,45 гривны за литр.
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Цена дизеля упала
За период с 15 по 18 июля ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо. О чем сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает Enkorr. В результате средняя цена данного вида топлива подешевела на 55 копеек до 55,64 гривны за литр.
За выходные обычное дизельное топливо в сетях OKKO и WOG подешевело на 1 гривну до 56,00 гривны за литр. Дизельное с улучшенными показателями качества на станциях этих компаний стоит 57 гривен за литр, подешевело также на 1 гривну.
В сети "БРСМ-Нефть" продукт подешевел на 2,25 гривны, до 54,59 гривны за литр. От 0,35 до 1,5 гривны снизили цены "Автотранс", "Олас", Mango и Prime и другие сети.