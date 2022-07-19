Средняя цена топлива 19 июля

Бензин А-95 – 50,50 гривен за литр.

– 50,50 гривен за литр. Бензин А-92 – 49,71 гривны за литр.

– 49,71 гривны за литр. Дизельное горючее – 56,20 гривны за литр.

– 56,20 гривны за литр. Автогаз – 33,45 гривны за литр.

Читайте также Креативные трейдеры: как получить мерч за идею

Напомним! UPG и KLO отменили лимит на топливо . Чтобы заправиться без ограничений, нужно установить приложение.

Цена дизеля упала

За период с 15 по 18 июля ряд украинских сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо. О чем сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает Enkorr. В результате средняя цена данного вида топлива подешевела на 55 копеек до 55,64 гривны за литр.

За выходные обычное дизельное топливо в сетях OKKO и WOG подешевело на 1 гривну до 56,00 гривны за литр. Дизельное с улучшенными показателями качества на станциях этих компаний стоит 57 гривен за литр, подешевело также на 1 гривну.

В сети "БРСМ-Нефть" продукт подешевел на 2,25 гривны, до 54,59 гривны за литр. От 0,35 до 1,5 гривны снизили цены "Автотранс", "Олас", Mango и Prime и другие сети.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.