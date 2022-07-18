Цена горючего 18 июля

Бензин А-95 – 50,50 гривны за литр (-6 копеек против 15 июля);

– 50,50 гривны за литр (-6 копеек против 15 июля); Бензин А-92 – 49,71 гривны за литр (-88 копеек);

– 49,71 гривны за литр (-88 копеек); Дизельное топливо – 56,20 гривны за литр (-9 копеек).

– 56,20 гривны за литр (-9 копеек). Автогаз – 43,46 гривны за литр.

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Две АЗС отменили лимит на горючее

Без ограничений заправить машину на UPG и KLO украинцы могут с 15 июля. UPG в сообщении в фейсбуке отметили, что отпуск всех видов горючего со сканированием приложения компании безлимитный, уточняя, горючее отпускают не только в бак, но и в канистру.

Обратите внимание, если приложение не установлено, то лимиты пока сохраняются и составляют 10 литров в одно авто. На KLO нет ограничений как по литражу, так и по алгоритму расчета – за топливо можно рассчитаться как в безналичной форме, так и за наличные.

Чтобы заправиться без ограничений на KLO, нужно: найти в приложении удобную для себя станцию с нужным горючим в наличии, а приехав на АЗК – отсканировать приложение или карту "Спасибо" и заправить столько горючего, сколько нужно.

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