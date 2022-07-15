Цена горючего 15 июля
- Бензин А-95 – 50,56 гривны за литр (-4 копейки против 14 июля);
- Бензин А-92 – 48,83 гривны за литр (-1,28 гривны);
- Дизельное горючее – 56,29 гривны за литр (+1 копейка).
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Как изменится цена горючего: прогноз эксперта
По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, цена некоторого вида горючего может в ближайшее время еще снизиться, а вот на удешевление бензина рассчитывать не следует. Поскольку дефицит с ним есть не только в Украине, но и Европе, откуда мы экспортируем этот вид горючего.
- Дизельное топливо прогнозируемо может упасть еще на 5%. Это станет возможным благодаря тому, что объемы поставок дизельного топлива – достаточные для обеспечения потребностей рынка в полном объеме.
- Автогаз, по словам Рябцева, уже дешевый, поскольку его достаточно на рынке. Вместе с тем он предостерег, что автомобилистов могут ожидать проблемы с этим видом горючего ближе к зиме. Поскольку тогда сжиженный нефтяной газ используют как котельное топливо.
К теме – эксперт рассказал, какая сейчас ситуация на рынке горючего и сделал прогноз на следующие месяцы: видео