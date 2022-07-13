О том, чего ждать в ближайшее время на рынке топлива и какими могут быть цены, рассказал Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики, на пресс-брифинге, передает 24 канал.

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Украина зависит от импорта

российские оккупанты полностью разрушили нефтеперерабатывающую промышленность Украины. Поэтому сейчас нефть перерабатывается на предприятиях малой производительности. Этого совсем не хватает, поэтому Украина на 100% зависит от поставок нефтепродуктов из-за границы. В основном из Польши, Румынии, Литвы, Словакии и частично Венгрии.

Как формируется цена

Напомним, что в Украине отменили акциз на топливо и снизили НДС с 20% до 7%. Поэтому сейчас основу структуры цены составляют, прежде всего, стоимость нефтепродуктов в Европе и логистические затраты.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетике Видим формирование зонного ценообразования, когда нефтепродукты дешевле ближе к западной границе. Чем дальше от западной границы, тем они дороже.

Самые большие проблемы возникают в районах, приближенных к боевым действиям, куда трейдеры просто не рискуют везти нефтепродукты. Там они реализуются по бензовозам отдельных бизнесменов по ценам, кратно отличающимся от киевских или львовских.

Подешевеет ли топливо

По словам Рябцева, объемы поставок дизельного топлива – достаточные для обеспечения потребностей рынка в полном объеме. Это позволило уже снизить цены. По прогнозу эксперта, дизельное топливо может упасть еще на 5% в цене.

– достаточные для обеспечения потребностей рынка в полном объеме. Это позволило уже снизить цены. По прогнозу эксперта, дизельное топливо может упасть еще на 5% в цене. В то же время, остаются проблемы с поставкой бензина , поскольку этот вид топлива в дефиците даже в Европе. Так что не стоит рассчитывать на его удешевление.

, поскольку этот вид топлива в дефиците даже в Европе. Так что не стоит рассчитывать на его удешевление. С автомобильным газом сейчас тоже все хорошо. Его достаточно, и он дешевеет. Проблемы для автомобилистов на газе могут начаться ближе к зиме. Все потому, что зимой сжиженный нефтяной газ используют как котельное топливо.

С начала года бензин для украинцев подорожал на 63,3%, по подсчетам экспертов Picodi. Это самый большой скачок цен в Европе.

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