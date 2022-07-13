Индекс бензина-2022

Дороже всего заправляются водители Норвегии за 2,71 доллара за литр, Финляндии – 2,67 доллара за литр, Дании – 2,62 доллара за литр. В пересчете на доллары цена на бензин в Украине является одной из самых низких в Европе – 38 место из 43 избранных стран – 1,71 доллара за литр. Низкие цены на заправках радуют жителей Казахстана – 0,47 доллара за литр.

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Индекс бензина в Украине.

Среднемесячная зарплата в Украине составляет 14577 гривен (11734 гривен после уплаты налогов), согласно данным Госстата. Поэтому за свою месячную зарплату рядовой украинец может купить 232 литра бензина .

Средняя цена литра бензина в июне была на уровне 50,61 гривны. Эта сумма – на 63,3% выше, чем в январе 2022 года, когда за литр нужно было заплатить 31 гривну.

Обратите внимание! По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней украинской зарплаты по отношению к топливу снизилась.

Индекс бензина в Украине за последние годы:

2019 – 258 литров;

2020 – 345 литров;

2021 – 389 литров;

2022 – 232 литра.

Индекс бензина в Украине / Инфографика Picodi

Как считали в Picodi

При расчете Индекса бензина-2022 были использованы последние данные о средней оплате труда размещены на сайтах государственных статистических служб и соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo .

Цена бензина в мире

В настоящее время наблюдается динамика роста цен на топливо по всему миру, однако некоторые страны это миновали. Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, где наличие больших запасов сырья спасло их от повышения цен на горючее. В свою очередь правительства Колумбии, Эквадора и Казахстана решили заморозить или установить верхний предел цен на топливо в стране.

В июне 2022 года самая дешевая цена на бензин зафиксирована в Алжире – 0,31 доллара за литр, Кувейте – 0,34 доллара за литр и Иране 0,35 доллара за литр. Самая высокая цена в прошлом месяце была зафиксирована в Гонконге - 3 доллара за литр бензина.

Соотношение стоимости бензина к средней зарплате

В мировом рейтинге соотношение стоимости бензина к средней зарплате ведущие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5968 литров), Кувейт (5578 литров) и Саудовская Аравия (4372 литров). Последнее место рейтинга занимает Куба, где за среднюю зарплату можно купить только 27 литров бензина.

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