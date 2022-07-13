Індекс бензину-2022

Найдорожче заправляються водії Норвегії за 2,71 долара за літр, Фінляндії – 2,67 долара за літр, Данії – 2,62 долара за літр. У перерахунку на долари ціна на бензин в Україні є однією з найнижчих в Європі — 38 місце з 43 обраних країн – 1,71 долара за літр. Низькі ціни на заправках тішать теж мешканців Казахстану – 0,47 долара за літр.

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Індекс бензину в Україні

Середньомісячна зарплата в Україні становить 14 577 гривень (11 734 гривень після сплати податків), згідно з даними Держстату. Тож за свою місячну зарплату пересічний українець може купити 232 літри бензину.

Середня ціна літра бензину у червні була на рівні 50,61 гривні. Ця сума – на 63,3% вища, ніж у січні 2022 року, коли за літр треба було заплатити 31 гривню.

Зверніть увагу! У порівнянні з торішніми результатами купівельна спроможність середньої української зарплати стосовно пального знизилася.

Індекс бензину в Україні за останні роки:

2019 – 258 літрів;

2020 – 345 літрів;

2021 – 389 літрів;

2022 – 232 літри.

Індекс бензину в Україні / Інфографіка Picodi

Як рахували в Picodi

Під час розрахунку Індексу бензину-2022 були використані останні дані про середню оплату праці розміщені на сайтах державних статистичних служб та відповідних міністерств. Для країн, офіційні органи яких не публікують такі дані, була використана статистика з сайту Numbeo.

Ціна бензину у світі

Нині спостерігається динаміка зростання цін на пальне у всьому світі, однак деякі країни це оминуло. Мовиться про Саудівську Аравію, Кувейт, Катар, де наявність великих запасів сировини врятувала їх від підвищення цін на пальне. Своєю чергою уряди Колумбії, Еквадору та Казахстану вирішили заморозити або встановити верхню межу цін на пальне в країні.

У червні 2022 року найдешевшу ціну на бензин зафіксовано в Алжирі – 0,31 долара за літр, Кувейті – 0,34 долара за літр та Ірані 0,35 долара за літр. Найвища ціна минулого місяця була зафіксована у Гонконзі — 3 долари за літр бензину.

Співвідношення вартості бензину до середньої зарплати

У світовому рейтингу співвідношення вартості бензину до середньої зарплати провідні позиції продовжують займати країни Перської затоки: Катар (5 968 літрів), Кувейт (5 578 літрів) і Саудівська Аравія (4 372 літрів). Останнє місце рейтингу займає Куба, де за середню зарплату можна купити тільки 27 літрів бензину.

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