Цена горючего 13 июля

Бензин А-95 – 50,62 гривны за литр (+2 копейки против 12 июля );

– 50,62 гривны за литр (+2 копейки против 12 июля ); Бензин А-92 – 50,10 гривны за литр (+24 копейки);

– 50,10 гривны за литр (+24 копейки); Дизельное топливо – 56,30 гривны за литр (-3 копейки);

– 56,30 гривны за литр (-3 копейки); Автогаз – 35,65 гривны за литр (-75 копеек).

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Примите во внимание! Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что в области стабилизировалась ситуация с наполнением автозаправок, а очереди на АЗС практически отсутствуют.

Как изменилась стоимость горючего в месячном измерении

Темпы роста стоимости горючего в Украине стремительно ускорились до 90,9% годовых в июне по сравнению с предыдущим месяцем. В НБУ сообщили, что это, прежде всего, связано с высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и большими затратами на логистику.

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что после отмены государственного регулирования цен на горючее рынок постепенно насыщается. Прогнозируемый дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.

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