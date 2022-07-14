Цена горючего 14 июля

Бензин А-95 – 50,60 гривны за литр (-2 копейки против 13 июля );

– 50,60 гривны за литр (-2 копейки против 13 июля ); Бензин А-92 – 50,11 гривны за литр (+1 копейка);

– 50,11 гривны за литр (+1 копейка); Дизельное топливо – 56,28 гривны за литр (-2 копейки);

– 56,28 гривны за литр (-2 копейки); Автогаз – 35,01 гривны за литр (-64 копеек).

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Обратите внимание! С начала года бензин для украинцев подорожал на 63,3% , по подсчетам экспертов Picodi. Это самый большой скачок цен в Европе.

Что будет с ценами на горючее

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал , что объемы поставок дизельного топлива – достаточные для обеспечения потребностей рынка в полном объеме. По его словам, это позволило уже снизить цены. Он прогнозирует, что дизельное топливо может упасть еще на 5% в цене .

Вместе с тем в Украине уже есть проблемы с поставкой бензина, поскольку этот вид топлива в дефиците даже в Европе. Поэтому Рябцев считает, что не следует рассчитывать на удешевление бензина .

Что касается автогаза, то, по словам эксперта, его достаточного, и он дешевеет. Проблемы для автомобилистов газа могут начаться ближе к зиме, поскольку тогда сжиженный нефтяной газ используют как котельное топливо.

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