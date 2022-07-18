Ціна пального 18 липня

Бензин А-95 – 50,50 гривні за літр (-6 копійок проти 15 липня);

– 50,50 гривні за літр (-6 копійок проти 15 липня); Бензин А-92 – 49,71 гривні за літр (-88 копійок);

– 49,71 гривні за літр (-88 копійок); Дизельне пальне – 56,20 гривні за літр (-9 копійок).

– 56,20 гривні за літр (-9 копійок). Автогаз – 43,46 гривні за літр.

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Дві АЗС скасували ліміт на пальне

Без обмежень заправити машину на UPG та KLO українці можуть з 15 липня. UPG у дописі в фейсбуці зазначили, що відпуск усіх видів пального зі скануванням додатку компанії безлімітний, уточнюючи, пальне відпускають не тільки в бак, але й у каністру.

Зверніть увагу, якщо додаток не встановлено, то ліміти поки зберігаються й становлять 10 літрів в одне авто. На KLO немає обмежень як щодо літражу, так і щодо алгоритму розрахунку – за пальне можна розрахуватись як у безготівковій формі, так і за готівку.

Щоб заправитись без обмежень на KLO потрібно: знайти у додатку зручну для себе станцію з потрібним пальним у наявності, а приїхавши на АЗК – відсканувати додаток чи картку "Дякую" й заправити стільки пального, скільки потрібно.

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