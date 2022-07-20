Цена горючего на АЗС 20 июля
- Бензин А-95 – 50,46 гривны за литр (-4 копейки по сравнению с 19 июля).
- Бензин А-92 – 49,55 гривны за литр (-16 копеек).
- Дизельное горючее – 56,67 гривны за литр (+47 копеек).
- Автогаз – 32,82 гривны за литр (-63 копейки)
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АЗС возвращают программу лояльности
Компании BVS, Rodnik и "БРСМ-Нефть" сообщили на своих страницах в фейсбук, что начинают возобновлять программу лояльности.
- Сеть Rodnik сообщила, что для клиентов снова доступна частичная оплата бонусами. "Полный доступ к бонусному счету и обновление накоплений согласно статусам сейчас в процессе восстановления", – говорится в сообщении.
- В BVS рассказали, что начисляют бонусы оплаты за услуги и действуют скидки на определенные виды горючего.
- АЗС "БРСМ-Нефть" тоже анонсировала скидки на дизельное топливо, но при условии покупки обеда или кофе и сканирования карты лояльности "БРСМ plus".
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