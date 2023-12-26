Продовжує дешевшати: що відбувається з цінами на автогаз в Україні

Українські компанії відновлюють колишні масштаби імпорту та експорту після початку блокади з боку польських перевізників. Так, за період з 22 по 25 грудня, середня роздрібна ціна на автогаз продовжує падати.

Відтак, ціна зменшилась на 0,41 гривні за літр – до 30,73 гривні за літр. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Бензин та дизель і далі падають в ціні

Водночас найбільше здешевшання газу, яке відбулося цими вихідними, зафіксовано у мережі Ovis – на 1,60 гривню за літр – до 29,50 гривень за літр.

Найменше падіння – на 8 копійок за літр – на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 гривні за літр.

Які актуальні ціни на автогаз

На інших АЗС можна спостерігати наступні ціни:

на Shell автогаз – 29,47 гривні за літр (-1,20 гривні за літр);

на "Укрнафті" ціна – 29,90 гривні за літр (-1,10 гривні за літр);

на Marshal – 30,50 гривень за літр, а Neftek, SOCAR, Marshal автогаз - 31,49 гривні зі літр (-0,50 гривні за літр);

мережа U.GO – 31,36 гривні за літр (-0,25 гривні за літр).

На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27-1,20 гривні за літр, тож тепер вартість 28,90-31,66 гривні за літр.

Чи буде вартість автобазу далі падати

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95" вважає, що до Нового року середня роздрібна вартість автогазу буде до 30 гривень за літр, передає 24 Канал.

Потрібно розуміти, що самої сировини є достатня кількість, тому питання полягає лише в налагодженні логістики. Звичайно, найшвидше покращити ситуацію можна через розблокування кордону.

Необхідно враховувати не тільки імпортну сировину, а і ту, яка виробляється всередині країни. Вартість такого газу на аукціоні нижча, власне тому він і привабливіший для регуляторів.