Следовательно, цена уменьшилась на 0,41 гривны за литр – до 30,73 гривны за литр. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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В то же время наибольшее удешевление газа, которое произошло в эти выходные, зафиксировано в сети Ovis – на 1,60 гривны за литр – до 29,50 гривен за литр.

Наименьшее падение – на 8 копеек за литр – на заправочных станциях сети Amic, где он теперь стоит 31,66 гривны за литр.

Какие актуальные цены на автогаз

На других АЗС можно наблюдать следующие цены:

на Shell автогаз – 29,47 гривны за литр (-1,20 гривны за литр);

на "Укрнафте" цена – 29,90 гривны за литр (-1,10 гривны за литр);

на Marshal – 30,50 гривен за литр, а Neftek, SOCAR, Marshal автогаз – 31,49 гривны с литр (-0,50 гривны за литр);

сеть U.GO – 31,36 гривны за литр (-0,25 гривны за литр).

На АЗС остальных сетей он подешевел на 0,27-1,20 гривны за литр, поэтому теперь стоимость 28,90-31,66 гривны за литр.

Будет ли стоимость автобаза дальше падать

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95" считает, что к Новому году средняя розничная стоимость автогаза будет до 30 гривен за литр. 24 Канал.

Нужно понимать, что самого сырья есть достаточное количество, поэтому вопрос заключается только в налаживании логистики. Конечно, быстрее всего улучшить ситуацию можно из-за разблокирования границы.

Необходимо учитывать не только импортное сырье, но и производимое внутри страны. Стоимость такого газа на аукционе ниже, именно поэтому он и более привлекателен для регуляторов.