Українці все частіше беруть авто в кредит: які умови та відсотки пропонують банки

Українці все частіше починають купувати авто в кредит, наприклад у січні 2023 року частка таких угод складала 9%, тоді як у березні-квітні – 12% від загальної кількості покупок.

Який зараз попит на автокредитування

За словами банкіра Сергія Кіпоренко у лютому 2022 року кількість виданих автокредитів через банківські установи склала 1 374 штук (23% від загальної кількості проданих авто), передає 24 Канал. У березні та квітні цей показник впав на 2 – 3%.

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Сергій Кіпоренко Керівник напрямку автокредитування ГЛОБУС БАНКУ. За підсумками 2022 року показник кредитних продажів нових автомобілів склав в середньому 7,5% від загальної кількості проданих нових авто в Україні.

Фактори, які вплинули на збільшення попиту на автокредитування:

позитивна ситуація на фронті та відносна безпека життя в найбільших містах України;

збільшення кількості фінансових установ, готових кредитувати придбання авто;

розширення кредитних та реалізація акційних програм окремих автобрендів;

стабілізація валютного ринку (зміцнення гривні, істотне зниження інфляції).

Цікавим є те, що фактично у квітні 2023 року загальна кількість проданих нових авто за повну вартість та за допомогою кредитів зрівнялась із показниками січня-лютого 2022 року. Тому можна зробити висновок, що, попри війну, в Україні є досить потужна частка платоспроможних громадян, готових купувати авто і майже рівномірно в усіх цінових сегментах,

– додав банкір.

Як змінилися умови автокредитування за рік війни

Найбільше автомобілів у кредит купили в Києві – 48,6%, Вінниці – понад 10% та Полтаві – майже 7%.

Після звільнення значної частини українських територій, банки поступово почали відновлювати колишні темпи кредитування, але за більшими відсотковими ставками. На думку банкіра, на зростання ставок вплинуло суттєве падіння гривні, а також підвищення облікової ставки НБУ до 25%.

Вартість залучених ресурсів зросла і відповідно ставки по кредиту збільшилися в середньому ще на 5 відсоткових пунктів. Таким чином реальні ставки автокредитування склали в середньому від 21% до 23-24% у гривні.

Попри такі, м’яко кажучи, "важкі" обставини, відновлення кредитування стало вагомою підтримкою у збільшенні продажів нових авто. Водночас громадяни виявилися не готовими купувати нові автомобілі через 1) "воєнну" невизначеність, 2) суттєве збільшення вартості авто з причини зростання курсу долара та євро, 3) об’єктивно зависокі кредитні ставки,

– пояснив Кіпоренко.

Також він вважає, що популяризація автокредитів завдячує збільшенням довіри населення до банківської системи.

Перспективи розвитку автокредитування

Експерт прогнозує, що у найближчі три місяці купівля авто в кредит може зрости до 15 – 17%. До серпня-вересня, порівняно з початком року, показник купівлі може збільшитися майже у 3 – 3,5 раза. Він виділив низку авто, які матимуть попит найближчим часом:

VOLKSWAGEN;

TOYOTА;

BMW;

RENAULT;

SKODA.

Нині середні ставки за автокредитами варіюються від 5,49% до 16,49% терміном на 7 років із першим внеском від 20,0% вартості нового авто. На думку банкіра, за гарної кон’юнктури ринку та за певних фінансово-економічних обставин, до кінця року відсоткові ставки можуть зменшитися в середньому на 3 – 5%.