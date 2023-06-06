Продажі збільшуються
Як повідомили в НБУ, на 9 аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних, який проводився 2 червня, було продано 8,7 мільярда гривень порівняно з 6,06 мільярда гривень тижнем раніше.
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Відтак згідно з даними НБУ, загальна кількість покупців таких депозитів зросла з 34 на 8 аукціоні до 37 осіб. Крім того, 2 червня обсяг продажу депозитних сертифікатів становив 309,08 мільярда гривень з 305,57 мільярда гривень тижнем раніше.
До речі, за 9 аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів досяг 125,3 мільярда гривень. З них 51,14 мільярда – на дебютному аукціоні.
Де пропонуються найбільші депозити в Україні
За даними "Мінфіну", найбільші депозити пропонують такі банки:
- банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;
- Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;
- Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;
- Юнекс банк – 20% на 3 місяці.
Крім того, Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні. Але зміни стосувалися лише операцій строком на 12 місяців.
- Депозит із правом дострокового розірвання: на 12 місяців – 15%;
- Депозит без права дострокового розірвання: на 12 місяців – 16%.