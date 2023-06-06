Продажи увеличиваются
Как сообщили в НБУ, на 9 аукционе по размещению трехмесячных депозитных сертификатов под 25% годовых, который проводился 2 июня, было продано 8,7 миллиарда гривен по сравнению с 6,06 миллиарда гривен неделей ранее.
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Следовательно, согласно данным НБУ, общее количество покупателей таких депозитов возросло с 34 на 8 аукционе до 37 человек. Кроме того, 2 июня объем продаж депозитных сертификатов составил 309,08 миллиарда гривен с 305,57 миллиарда гривен неделей ранее.
Кстати, за 9 аукционов объем размещения трехмесячных депозитных сертификатов достиг 125,3 миллиарда гривен. Из них 51,14 миллиарда – на дебютном аукционе.
Где предлагаются самые большие депозиты в Украине
По данным "Минфина", наибольшие депозиты предлагают следующие банки:
- банк Глобус – 21% на 9 месяцев и 18% на годовые;
- Укрстройинвестбанк – 20,5% на 6 месяцев и 20% на 12 месяцев;
- Радабанк – 20,5% на 3 и 6 месяцев;
- Юнекс банк – 20% в 3 месяца.
Кроме того, Monobank повысил ставки по депозитам в гривне. Но изменения касались только операций сроком 12 месяцев.
- Депозит с правом досрочного расторжения: на 12 месяцев – 15%;
- Депозит без права досрочного расторжения: на 12 месяцев – 16%.