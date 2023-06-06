Продажи увеличиваются

Как сообщили в НБУ, на 9 аукционе по размещению трехмесячных депозитных сертификатов под 25% годовых, который проводился 2 июня, было продано 8,7 миллиарда гривен по сравнению с 6,06 миллиарда гривен неделей ранее.

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Напоминаем, с апреля трехмесячные депозиты размещаются на уровне учетной ставки, то есть под 25%. Этот инструмент планируется использовать не менее года. Такие изменения должны сделать гривневые депозиты более привлекательными для украинцев, учитывая текущую и ожидаемую инфляцию.

Следовательно, согласно данным НБУ, общее количество покупателей таких депозитов возросло с 34 на 8 аукционе до 37 человек. Кроме того, 2 июня объем продаж депозитных сертификатов составил 309,08 миллиарда гривен с 305,57 миллиарда гривен неделей ранее.

Кстати, за 9 аукционов объем размещения трехмесячных депозитных сертификатов достиг 125,3 миллиарда гривен. Из них 51,14 миллиарда – на дебютном аукционе.

Где предлагаются самые большие депозиты в Украине

По данным "Минфина", наибольшие депозиты предлагают следующие банки:

банк Глобус – 21% на 9 месяцев и 18% на годовые;

Укрстройинвестбанк – 20,5% на 6 месяцев и 20% на 12 месяцев;

Радабанк – 20,5% на 3 и 6 месяцев;

Юнекс банк – 20% в 3 месяца.

Кроме того, Monobank повысил ставки по депозитам в гривне. Но изменения касались только операций сроком 12 месяцев.