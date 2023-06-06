Украинцы все чаще берут авто в кредит: какие условия и проценты предлагают банки

Украинцы все чаще начинают покупать авто в кредит, например, в январе 2023 года доля таких сделок составляла 9%, тогда как в марте–апреле –12% от общего количества покупок.

Какой сейчас спрос на автокредитование

По словам банкира Сергея Кипоренко, в феврале 2022 года количество выданных автокредитов через банковские учреждения составило 1 374 (23% от общего количества проданных авто), передает 24 Канал. В марте и апреле этот показатель упал на 2–3%.

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Сергей Кипоренко Руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА. По итогам 2022 года показатель кредитных продаж новых автомобилей составил в среднем 7,5% от общего количества проданных новых авто в Украине.

Факторы, повлиявшие на увеличение спроса на автокредитование:

положительная ситуация на фронте и относительная безопасность жизни в крупнейших городах Украины;

увеличение количества финансовых учреждений, готовых кредитовать покупку авто;

расширение кредитных и реализация акционных программ отдельных автобрендов;

стабилизация валютного рынка (укрепление гривны, существенное понижение инфляции).

Интересно, что фактически в апреле 2023 года общее количество проданных новых авто за полную стоимость и с помощью кредитов сравнялось с показателями января – февраля 2022 года. Поэтому можно заключить, что, несмотря на войну, в Украине достаточно мощная доля платежеспособных граждан, готовых покупать авто и почти равномерно во всех ценовых сегментах,

– добавил банкир.

Как изменились условия автокредитования за год войны

Больше всего автомобилей в кредит купили в Киеве – 48,6%, Виннице – более 10% и Полтаве – почти 7%.

После освобождения значительной части украинских территорий банки постепенно начали восстанавливать прежние темпы кредитования, но по большим процентным ставкам. По мнению банкира, на рост ставок повлияло существенное падение гривны, а также повышение учетной ставки НБУ до 25%.

Стоимость привлеченных ресурсов выросла и, соответственно, ставки по кредиту увеличились в среднем еще на 5 процентных пункта. Таким образом, реальные ставки автокредитования составили в среднем от 21% до 23–24% в гривне.

Несмотря на такие, мягко говоря, тяжелые обстоятельства, возобновление кредитования стало весомой поддержкой в увеличении продаж новых авто. В то же время граждане оказались не готовы покупать новые автомобили из-за: 1) "военной" неопределенности, 2) существенного увеличения стоимости авто по причине роста курса доллара и евро, 3) объективно высоких кредитных ставок,

– объяснил Кипоренко.

Также он считает, что популяризация автокредитов происходит благодаря увеличению доверия населения к банковской системе.

Перспективы развития автокредитования

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие три месяца покупка авто в кредит может возрасти до 15–17%. К августу–сентябрю, по сравнению с началом года, показатель покупки может увеличиться почти в 3–3,5 раза. Он выделил ряд автомобилей, которые будут востребованы в ближайшее время:

VOLKSWAGEN;

TOYOTА;

BMW;

RENAULT;

SKODA.

В настоящее время средние ставки по автокредитам варьируются от 5,49% до 16,49% сроком на 7 лет с первым взносом от 20,0% от стоимости нового авто. По мнению банкира, при хорошей конъюнктуре рынка и при определенных финансово-экономических обстоятельствах, до конца года процентные ставки могут уменьшиться в среднем на 3–5%.