Какой сейчас спрос на автокредитование

По словам банкира Сергея Кипоренко, в феврале 2022 года количество выданных автокредитов через банковские учреждения составило 1 374 (23% от общего количества проданных авто), передает 24 Канал. В марте и апреле этот показатель упал на 2–3%.

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Сергей Кипоренко Руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА. По итогам 2022 года показатель кредитных продаж новых автомобилей составил в среднем 7,5% от общего количества проданных новых авто в Украине.

Факторы, повлиявшие на увеличение спроса на автокредитование:

положительная ситуация на фронте и относительная безопасность жизни в крупнейших городах Украины;

увеличение количества финансовых учреждений, готовых кредитовать покупку авто;

расширение кредитных и реализация акционных программ отдельных автобрендов;

стабилизация валютного рынка (укрепление гривны, существенное понижение инфляции).

Интересно, что фактически в апреле 2023 года общее количество проданных новых авто за полную стоимость и с помощью кредитов сравнялось с показателями января – февраля 2022 года. Поэтому можно заключить, что, несмотря на войну, в Украине достаточно мощная доля платежеспособных граждан, готовых покупать авто и почти равномерно во всех ценовых сегментах,

– добавил банкир.

Заметьте! Больше всего автомобилей в кредит купили в Киеве – 48,6%, Виннице – более 10% и Полтаве – почти 7%.

Как изменились условия автокредитования за год войны

После освобождения значительной части украинских территорий банки постепенно начали восстанавливать прежние темпы кредитования, но по большим процентным ставкам. По мнению банкира, на рост ставок повлияло существенное падение гривны, а также повышение учетной ставки НБУ до 25%.

Напомним! Стоимость привлеченных ресурсов выросла и, соответственно, ставки по кредиту увеличились в среднем еще на 5 процентных пункта. Таким образом, реальные ставки автокредитования составили в среднем от 21% до 23–24% в гривне.

Несмотря на такие, мягко говоря, тяжелые обстоятельства, возобновление кредитования стало весомой поддержкой в увеличении продаж новых авто. В то же время граждане оказались не готовы покупать новые автомобили из-за: 1) "военной" неопределенности, 2) существенного увеличения стоимости авто по причине роста курса доллара и евро, 3) объективно высоких кредитных ставок,

– объяснил Кипоренко.

Также он считает, что популяризация автокредитов происходит благодаря увеличению доверия населения к банковской системе.

Перспективы развития автокредитования

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие три месяца покупка авто в кредит может возрасти до 15–17%. К августу–сентябрю, по сравнению с началом года, показатель покупки может увеличиться почти в 3–3,5 раза. Он выделил ряд автомобилей, которые будут востребованы в ближайшее время:

VOLKSWAGEN;

TOYOTА;

BMW;

RENAULT;

SKODA.

Обратите внимание! В настоящее время средние ставки по автокредитам варьируются от 5,49% до 16,49% сроком на 7 лет с первым взносом от 20,0% от стоимости нового авто. По мнению банкира, при хорошей конъюнктуре рынка и при определенных финансово-экономических обстоятельствах, до конца года процентные ставки могут уменьшиться в среднем на 3–5%.