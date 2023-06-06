Який зараз попит на автокредитування

За словами банкіра Сергія Кіпоренко у лютому 2022 року кількість виданих автокредитів через банківські установи склала 1 374 штук (23% від загальної кількості проданих авто), передає 24 Канал. У березні та квітні цей показник впав на 2 – 3%.

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Сергій Кіпоренко Керівник напрямку автокредитування ГЛОБУС БАНКУ. За підсумками 2022 року показник кредитних продажів нових автомобілів склав в середньому 7,5% від загальної кількості проданих нових авто в Україні.

Фактори, які вплинули на збільшення попиту на автокредитування:

позитивна ситуація на фронті та відносна безпека життя в найбільших містах України;

збільшення кількості фінансових установ, готових кредитувати придбання авто;

розширення кредитних та реалізація акційних програм окремих автобрендів;

стабілізація валютного ринку (зміцнення гривні, істотне зниження інфляції).

Цікавим є те, що фактично у квітні 2023 року загальна кількість проданих нових авто за повну вартість та за допомогою кредитів зрівнялась із показниками січня-лютого 2022 року. Тому можна зробити висновок, що, попри війну, в Україні є досить потужна частка платоспроможних громадян, готових купувати авто і майже рівномірно в усіх цінових сегментах,

– додав банкір.

Зауважте! Найбільше автомобілів у кредит купили в Києві – 48,6%, Вінниці – понад 10% та Полтаві – майже 7%.

Як змінилися умови автокредитування за рік війни

Після звільнення значної частини українських територій, банки поступово почали відновлювати колишні темпи кредитування, але за більшими відсотковими ставками. На думку банкіра, на зростання ставок вплинуло суттєве падіння гривні, а також підвищення облікової ставки НБУ до 25%.

Нагадаємо! Вартість залучених ресурсів зросла і відповідно ставки по кредиту збільшилися в середньому ще на 5 відсоткових пунктів. Таким чином реальні ставки автокредитування склали в середньому від 21% до 23-24% у гривні.

Попри такі, м’яко кажучи, "важкі" обставини, відновлення кредитування стало вагомою підтримкою у збільшенні продажів нових авто. Водночас громадяни виявилися не готовими купувати нові автомобілі через 1) "воєнну" невизначеність, 2) суттєве збільшення вартості авто з причини зростання курсу долара та євро, 3) об’єктивно зависокі кредитні ставки,

– пояснив Кіпоренко.

Також він вважає, що популяризація автокредитів завдячує збільшенням довіри населення до банківської системи.

Перспективи розвитку автокредитування

Експерт прогнозує, що у найближчі три місяці купівля авто в кредит може зрости до 15 – 17%. До серпня-вересня, порівняно з початком року, показник купівлі може збільшитися майже у 3 – 3,5 раза. Він виділив низку авто, які матимуть попит найближчим часом:

VOLKSWAGEN;

TOYOTА;

BMW;

RENAULT;

SKODA.

Зверніть увагу! Нині середні ставки за автокредитами варіюються від 5,49% до 16,49% терміном на 7 років із першим внеском від 20,0% вартості нового авто. На думку банкіра, за гарної кон’юнктури ринку та за певних фінансово-економічних обставин, до кінця року відсоткові ставки можуть зменшитися в середньому на 3 – 5%.