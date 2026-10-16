Пенсійна виплата із сюрпризом: кому автоматично доплатять у листопаді

Держава підготувала приємний фінансовий бонус для частини громадян поважного віку. Проте для отримання цих коштів на картку доведеться відповідати одному суворому критерію.

Кому та скільки доплатять автоматично

Одразу після досягнення 70-річного віку українські пенсіонери отримують право на щомісячну вікову надбавку, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Розмір цієї фінансової підтримки чітко прив'язаний до вікової категорії та може сягати 570 гривень.

Для осіб віком від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень, після 75 років вона зростає до 456 гривень, а для людей віком від 80 років передбачена максимальна сума – 570 гривень. Слід відзначити, що доплату нараховують автоматично, тому звертатися до ПФУ чи писати додаткові заяви не потрібно.

Чому гроші можуть не надійти на картку

Головною перепоною для отримання коштів є загальний розмір доходів пенсіонера. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та доплатами перевищує 10 340,35 гривні, то вікова надбавка просто не призначається.

Також варто пам'ятати про особливості переходу між віковими групами. Наприклад, особі, яка досягла 75-річчя, додадуть лише 156 гривень, адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 гривень, призначена раніше.

Важливо! Крім того, нарахування відбувається рівно з дня народження: якщо людина народилася 20 числа, то в перший місяць отримає доплату лише за 10 днів.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше

Українська пенсійна система має й інші механізми підтримки, про які ми розповідали раніше. Зокрема, після досягнення 65 років окремим громадянам перераховують пенсію до гарантованого рівня 4 213 гривень, якщо чоловіки мають 35 років стажу, а жінки – 30 років.

Крім того, пенсіонери, старші за 80 років, які живуть самотньо та потребують стороннього догляду, мають право на спеціальну надбавку за станом здоров'я у розмірі 1 038 гривень. Важливо пам'ятати, що вікові надбавки не підлягають щорічній індексації виплат і зберігаються на фіксованому рівні.