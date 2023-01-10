Купували Ладу: авторинок в Росії за рік суттєво обвалився

Які ще авто купували у Росії у 2022 році

На другому місці за кількістю покупок опинився корейський бренд із загальною часткою продажів у Росії 19,5%. Так, поряд з Ладою стоять Kia (65,7 тисячі автомобілів) та Hyundai (54 тисячі автомобілів). Далі у пасажирському сегменті йдуть китайські виробники із сумарною часткою 19,2%.

У аналітичному агенстві "Автостат" зазначили, що китайські автомобілі випереджають європейські, у яких на Російському ринку 18,5%. Однак серед брендів французька Renault (40,8 тисячі одиниць) займає четверте місце, китайська Chery (39,3 тисячі одиниць) – п’яте.