Какие еще авто покупали у России в 2022 году

На втором месте по количеству покупок оказался корейский бренд с общей долей продаж в России 19,5%. Так, рядом с Ладой стоят Kia (65,7 тысяч автомобилей) и Hyundai (54 тысяч автомобилей). Далее в пассажирском сегменте следуют китайские производители с суммарной долей 19,2%.

В аналитическом агентстве "Автостат" отметили, что китайские автомобили опережают европейские, у которых на российском рынке 18,5%. Однако среди брендов французская Renault (40,8 тысяч единиц) занимает четвертое место, китайская Chery (39,3 тысяч единиц) – пятое.