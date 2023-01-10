Продажи легковых автомобилей снизились
В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 59% по сравнению с предыдущим годом, до 626,3 тысяч единиц, согласно исследованию аналитического агентства "Автостат".
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Что покупали чаще всего россияне
29,4% из всего объема проданных автомобилей пришлось на отечественные бренды, львиную долю которых составляют автомобили Лада. Их продано 27,9% от общего объема рынка тиражом 174,7 тысяч. единиц.
Какие еще авто покупали у России в 2022 году
На втором месте по количеству покупок оказался корейский бренд с общей долей продаж в России 19,5%. Так, рядом с Ладой стоят Kia (65,7 тысяч автомобилей) и Hyundai (54 тысяч автомобилей). Далее в пассажирском сегменте следуют китайские производители с суммарной долей 19,2%.
В аналитическом агентстве "Автостат" отметили, что китайские автомобили опережают европейские, у которых на российском рынке 18,5%. Однако среди брендов французская Renault (40,8 тысяч единиц) занимает четвертое место, китайская Chery (39,3 тысяч единиц) – пятое.
В агентстве добавили, что в 2022 году доля продаж японских брендов на российском рынке легковых автомобилей составляет 12,4%, тогда как остальные 1% рынка приходятся на американские марки.