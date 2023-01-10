Продажі легкових автомобілів знизились
У 2022 році продажі нових легкових автомобілів в Росії знизилися на 59% в порівнянні з попереднім роком, до 626,3 тисячі одиниць, згідно з дослідженням аналітичного агенства "Автостат".
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Що купували найчастіше росіяни
29,4% з усього обсягу проданих автомобілів припало на вітчизняні бренди, левову частку яких становлять автомобілі Лада. Їх продано 27,9% від загального обсягу ринку тиражем 174,7 тисячі. одиниць.
Які ще авто купували у Росії у 2022 році
На другому місці за кількістю покупок опинився корейський бренд із загальною часткою продажів у Росії 19,5%. Так, поряд з Ладою стоять Kia (65,7 тисячі автомобілів) та Hyundai (54 тисячі автомобілів). Далі у пасажирському сегменті йдуть китайські виробники із сумарною часткою 19,2%.
У аналітичному агенстві "Автостат" зазначили, що китайські автомобілі випереджають європейські, у яких на Російському ринку 18,5%. Однак серед брендів французька Renault (40,8 тисячі одиниць) займає четверте місце, китайська Chery (39,3 тисячі одиниць) – п’яте.
В агентстві додали, що у 2022 році частка продажів японських брендів на російському ринку легкових автомобілів становить 12,4%, тоді як решта 1% ринку припадає на американські марки.