Для пенсіонерів усе зміниться: Шмигаль зробив надважливий анонс

Денис Шмигаль повідомив, що в Україні запровадять бальну систему при нарахуванні пенсій. Нову індексацію проведуть вже з 1 березня 2024 року.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час засідання Кабміну, інформує 24 Канал. Систему хочуть зробити справедливішою та прозорішою.

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У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня,

– наголосив Шмигаль.

Як це працюватиме

Шмигаль наголосив, що щомісяця українці сплачують свій внесок до пенсійного фону. Тепер його перераховуватимуть у бали. Це здійснюватимуть відповідно до співвідношення: зарплата людини та середня зарплата по Україні на той час.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, – отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої – 8 балів", – додав Шмигаль.

Наступний крок – бали перераховуватимуть у пенсію. Це здійснюватиметься відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так пенсії хочуть застрахувати від інфляції.