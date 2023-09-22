Де можна дізнатися розмір пенсії

Як розповіла міністерка соціальної політики, для визначення свого розміру пенсії існує вебпортал на сайті Пенсійного фонду. Крім цього, там можна внести страхові внески, якщо потрібно збільшити власну пенсію.

Читайте також Санкції запроваджені, але чи працюють вони: що відбувається з доходами агресорки

За її словами для того, щоб отримати доступ до вебпорталу та за допомогою пенсійного калькулятора розрахувати свою майбутню пенсію потрібно:

авторизуватися з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сервісу "Дія.Підпис" або BankID.

перейти у розділ "Портал персональних послуг" і вибрати "Пенсійний калькулятор".

Зверніть увагу! Розрахунок пенсії буде автоматично завантажено. Не потрібно буде заповнювати вручну ні трудовий стаж, ні інформацію про місце роботи.

Це сервіси, які сьогодні успішно працюють. І ми будемо їх розширювати, щоб збільшувати можливості інвестувати у своє майбутнє,

– додала Жолнович.

Як отримати надбавку до пенсії у 800 гривень

Надбавки пенсіонерам нараховують як автоматично, так і при наявності спеціальної заяви. Серед видів доплат є:

За військову службу

Особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, при умові, що громадянин втратив працездатність. Ця виплата надається автоматично, якщо ПФУ має відомості про службу особи.

За станом здоров'я

Доплату можуть отримати пенсіонери, які не мають працездатних родичів і самостійно проживають після 80 років. Крім того, ті, які не мають зовнішньої підтримки й не можуть себе фінансово забезпечити. А також громадяни, які потребують особливого догляду.

Розмір цієї надбавки – 40% від прожиткового мінімуму, зараз це 837 гривень.

За віком

Від 70 до 74 років включно – 300 гривень. Якщо вік від 75 до 80 років – 456 гривень. Ті, хто старше 80 років – 570 гривень.