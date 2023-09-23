Соответствующее заявление Шмигаль сделал во время заседания Кабмина, сообщает 24 Канал. Систему хотят сделать более справедливой и прозрачной.

Обратите внимание Как узнать размер своей пенсии

В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,

– подчеркнул Шмигаль.

Как это будет работать

Шмигаль подчеркнул, что ежемесячно украинцы платят свой вклад в пенсионный фон. Теперь его будут перечислять в баллы. Это будет осуществляться в соответствии с соотношением: зарплата человека и средняя зарплата по Украине того времени.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране – получаете 10 баллов. Выше средней по стране – получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней – 8 баллов", – добавил Шмигаль.

Следующий шаг – баллы будут перечисляться в пенсию. Это будет осуществляться в соответствии с актуальной средней заработной платой. Так пенсии хотят застраховать от инфляции.