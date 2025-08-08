Оскарженню не підлягає: Верховний Суд поставив крапку у справі "Конкорду"
- Верховний Суд України визнав правомірним рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Конкорд" та залишив його у силі, закривши провадження у справі.
- Причиною ліквідації "Конкорду" стали порушення банком норм законодавства щодо відмивання коштів та фінансування тероризму, що призвело до відкликання ліцензії.
Верховний Суд України визнав правомірним рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Конкорд" та залишив його у силі. Власники банку 2 роки намагалися повернути собі ліцензію.
Яке рішення ухвалив Верховний Суд?
Рішення судів попередніх інстанцій про визнання протиправним відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд" Верховний Суд скасував, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
- Суд закрив провадження у справі "Конкорду" на основі процесуальних підстав.
- У рішенні зазначається, що позивач обрав неефективний та не передбачений чинним законодавством спосіб захисту.
- Постанова Верховного Суду є остаточною, тобто вона вже набрала законної сили, і оскаржити її не можна.
Варто знати! Банк "Конкорд" розпочав роботу у 2006 році, а з 2012-го його ключовими власниками стали Олена та Юлія Сосєдки.
Чому ліквідували "Конкорд"?
Відкликати ліцензію у "Конкорду" та ліквідувати банк НБУ вирішив у серпні 2023 року.
- Причиною цього стали неодноразові порушення банком норм законодавства, що регулюють запобігання та протидію відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення.
- До того як ухвалити рішення про ліквідацію НБУ наклав на "Конкорд" штрафи, які в загальному склали 60,4 мільйона гривень, а також надіслав письмове застереження.
Слід знати! Власники "Конкорду" намагалися оскаржити рішення НБУ і виграли процес у судах нижчої інстанції. Дніпропетровський окружний адміністративний суд та Третій апеляційний адміністративний суд підтримали їхній позов, однак Нацбанк подав касаційну скаргу до Верховного Суду.