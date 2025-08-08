Верховний Суд України визнав правомірним рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Конкорд" та залишив його у силі. Власники банку 2 роки намагалися повернути собі ліцензію.

Яке рішення ухвалив Верховний Суд?

Рішення судів попередніх інстанцій про визнання протиправним відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд" Верховний Суд скасував, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Російський суд скасував заборону на продаж Raiffeisen Bank

Суд закрив провадження у справі "Конкорду" на основі процесуальних підстав.

У рішенні зазначається, що позивач обрав неефективний та не передбачений чинним законодавством спосіб захисту.

Постанова Верховного Суду є остаточною, тобто вона вже набрала законної сили, і оскаржити її не можна.

Варто знати! Банк "Конкорд" розпочав роботу у 2006 році, а з 2012-го його ключовими власниками стали Олена та Юлія Сосєдки.

Чому ліквідували "Конкорд"?

Відкликати ліцензію у "Конкорду" та ліквідувати банк НБУ вирішив у серпні 2023 року.

Причиною цього стали неодноразові порушення банком норм законодавства, що регулюють запобігання та протидію відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення.

До того як ухвалити рішення про ліквідацію НБУ наклав на "Конкорд" штрафи, які в загальному склали 60,4 мільйона гривень, а також надіслав письмове застереження.

Слід знати! Власники "Конкорду" намагалися оскаржити рішення НБУ і виграли процес у судах нижчої інстанції. Дніпропетровський окружний адміністративний суд та Третій апеляційний адміністративний суд підтримали їхній позов, однак Нацбанк подав касаційну скаргу до Верховного Суду.