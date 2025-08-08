Обжалованию не подлежит: Верховный Суд поставил точку в деле "Конкорда"
- Верховный Суд Украины признал правомерным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" и оставил его в силе, закрыв производство по делу.
- Причиной ликвидации "Конкорда" стали нарушения банком норм законодательства по отмыванию средств и финансированию терроризма, что привело к отзыву лицензии.
Верховный Суд Украины признал правомерным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" и оставил его в силе. Владельцы банка 2 года пытались вернуть себе лицензию.
Какое решение принял Верховный Суд?
Решение судов предыдущих инстанций о признании противоправным отзыва банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд" Верховный Суд отменил, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
- Суд закрыл производство по делу "Конкорда" на основе процессуальных оснований.
- В решении отмечается, что истец выбрал неэффективный и не предусмотренный действующим законодательством способ защиты.
- Постановление Верховного Суда является окончательным, то есть оно уже вступило в законную силу, и обжаловать его нельзя.
Стоит знать! Банк "Конкорд" начал работу в 2006 году, а с 2012-го его ключевыми владельцами стали Елена и Юлия Соседки.
Почему ликвидировали "Конкорд"?
Отозвать лицензию у "Конкорда" и ликвидировать банк НБУ решил в августе 2023 года.
- Причиной этого стали неоднократные нарушения банком норм законодательства, регулирующих предотвращение и противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- До того как принять решение о ликвидации НБУ наложил на "Конкорд" штрафы, которые в общем составили 60,4 миллиона гривен, а также направил письменное предостережение.
Следует знать! Владельцы "Конкорда" пытались обжаловать решение НБУ и выиграли процесс в судах низшей инстанции. Днепропетровский окружной административный суд и Третий апелляционный административный суд поддержали их иск, однако Нацбанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд.