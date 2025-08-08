Какое решение принял Верховный Суд?

Решение судов предыдущих инстанций о признании противоправным отзыва банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд" Верховный Суд отменил, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Российский суд отменил запрет на продажу Raiffeisen Bank

Суд закрыл производство по делу "Конкорда" на основе процессуальных оснований.

В решении отмечается, что истец выбрал неэффективный и не предусмотренный действующим законодательством способ защиты.

Постановление Верховного Суда является окончательным, то есть оно уже вступило в законную силу, и обжаловать его нельзя.

Стоит знать! Банк "Конкорд" начал работу в 2006 году, а с 2012-го его ключевыми владельцами стали Елена и Юлия Соседки.

Почему ликвидировали "Конкорд"?

Отозвать лицензию у "Конкорда" и ликвидировать банк НБУ решил в августе 2023 года.

Причиной этого стали неоднократные нарушения банком норм законодательства, регулирующих предотвращение и противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

До того как принять решение о ликвидации НБУ наложил на "Конкорд" штрафы, которые в общем составили 60,4 миллиона гривен, а также направил письменное предостережение.

Следует знать! Владельцы "Конкорда" пытались обжаловать решение НБУ и выиграли процесс в судах низшей инстанции. Днепропетровский окружной административный суд и Третий апелляционный административный суд поддержали их иск, однако Нацбанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд.