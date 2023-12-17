Через погрози Відня НАЗК виключило Raiffeisen Bank з переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус міжнародного спонсора війни для банку Raiffeisen Bank. Все через погрози з боку Відня.

Видання Reuters пише, що Австрія погрожувала блокувати нові санкції ЄС проти Росії, поки її банк не виключать зі списку спонсорів війни.

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НАЗК вимушено припинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.

Раніше агенція Reuters розповіла, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, тому що їй не подобається, що Raiffeisen Bank International перебуває в українському списку "Міжнародні спонсори війни".

Також відомо, що австрійська влада критикувала цей список під час зустрічі з українськими міністрами, а представники Raiffeisen Bank зустрічалися з представниками НАЗК, щоб обговорити, як вивести групу зі списку спонсорів війни.

Варто зауважити, що чорний список НАЗК не має юридичної сили, однак він репутаційно важливий і є ефективною складовою громадського тиску на компанії.

Австрія розблокувала нові санкції проти Росії після поступки України

Raiffeisen – єдина австрійська компанія в списку від НАЗК. Банк досі працює у Росії, має там близько 2 600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 тисяч співробітників

Після того, як НАЗК виключила банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни, Австрія зняла блокування 12-го пакета санкцій проти Росії.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі X (раніше твітер – 24 Канал) повідомив, що ухвалення пакета відбудеться наступного тижня.