Издание Reuters пишет, что Австрия угрожала блокировать новые санкции ЕС против России, пока ее банк не исключат из списка спонсоров войны.

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НАПК вынужденно прекратило статус спонсора войны для Raiffeisen Bank

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.

Ранее агентство Reuters рассказало, что Австрия блокирует подписание нового пакета санкций Евросоюза против России, потому что ей не нравится, что Raiffeisen Bank International находится в украинском списке "Международные спонсоры войны".

Также известно, что австрийские власти критиковали этот список во время встречи с украинскими министрами, а представители Raiffeisen Bank встречались с представителями НАПК, чтобы обсудить, как вывести группу из списка спонсоров войны.

Следует заметить, что черный список НАПК не имеет юридической силы, однако он репутационно важен и является эффективной составляющей общественного давления на компании.

Справка. Raiffeisen – единственная австрийская компания в списке от НАПК. Банк до сих пор работает в России, имеет там около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 тысяч сотрудников.

Австрия разблокировала новые санкции против России после уступки Украины

После того как НАПК исключила банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны, Австрия сняла блокировку 12-го пакета санкций против России.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети X (ранее твиттер – 24 Канал) сообщил, что принятие пакета состоится на следующей неделе.