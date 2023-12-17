Издание Reuters пишет, что Австрия угрожала блокировать новые санкции ЕС против России, пока ее банк не исключат из списка спонсоров войны.
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НАПК вынужденно прекратило статус спонсора войны для Raiffeisen Bank
Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.
Ранее агентство Reuters рассказало, что Австрия блокирует подписание нового пакета санкций Евросоюза против России, потому что ей не нравится, что Raiffeisen Bank International находится в украинском списке "Международные спонсоры войны".
Также известно, что австрийские власти критиковали этот список во время встречи с украинскими министрами, а представители Raiffeisen Bank встречались с представителями НАПК, чтобы обсудить, как вывести группу из списка спонсоров войны.
Следует заметить, что черный список НАПК не имеет юридической силы, однако он репутационно важен и является эффективной составляющей общественного давления на компании.
Австрия разблокировала новые санкции против России после уступки Украины
После того как НАПК исключила банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны, Австрия сняла блокировку 12-го пакета санкций против России.
Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети X (ранее твиттер – 24 Канал) сообщил, что принятие пакета состоится на следующей неделе.