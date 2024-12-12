Конкуренція серед банків: які акції перед святами чекають на вкладників

Банки активно конкурують за вкладників, пропонуючи вигідні акційні умови. Зокрема, серед основних пропозицій – стартовий бонус до 1% до існуючих відсоткових ставок та додаткові відсотки залежно від суми вкладу. Цікаво, що зараз найбільш вигідними є саме довготривалі депозити серед вкладників.

Які акції пропонують банки вкладникам

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що наразі триває період конкуренції банків за вкладників, де більшість банківських фінустанов готові запропонувати більш вигідні умови завдяки акційним пропозиціям.

Читайте також Долар продовжує рости до 42 гривень

Пропозиції можна розділити на 2 групи:

Стартовий "бонус"в розмірі 0,5 – 1 відсоткового пункту до наявних відсоткових ставок, Додатковий відсоток до ставок залежно від суми розміщення.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Головна увага потенційних вкладників – фізосіб прикута до двох видів депозитів: ультракоротких (на термін від 3 місяців до 6 місяців), а також на більш тривалі вклади з терміном від 1 року.

Без врахування бонусів та акцій середні ставки за такими вкладами складають:

до 9,5 – 10% (ультракороткі депозити),

(ультракороткі депозити), до 13% (депозити від 1 року), при цьому найбільш потенційно вигідними є саме довготривалі вклади.

Яка дохідність від вкладів

За словами Замотаєва, дохідність за ультракороткими вкладами майже повністю відповідає очікувані інфляції у найближчі кілька місяців, тобто вкладники розміщують кошти головним чином, щоб уберегти заощадження від "укусів" інфляції.

Зверніть увагу! Максимальна дохідність за тривалими депозитами (від 1 року) може досягати 14 – 15%.

На фоні прогнозів про зниження інфляції у другому півріччі 2025 року, такі вклади дають змогу громадянам не лише вберегтися від знецінення гривні, а й отримати пасивний прибуток, що може скласти в середньому 3 – 4%.

Якщо ж говорити про те, коли й наскільки можуть змінитися ставки за гривневими вкладами для населення, то варто спиратися на розмір облікової ставки (13%) та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (15,5%). Навряд чи у найближчі місяці ці показники будуть відкориговані,

– пояснює банкір.

Як прогнозує Замотаєв, існує велика ймовірність, що базові (за виключенням акційних пропозицій) залишаться без змін. Саме тому на ринку триватиме досить жвава конкурентна боротьба комбанків за нових клієнтів-вкладників.