Робота під час блекаутів: як банки готуються до зими

Більшість банківських відділень в Україні готуються працювати навіть при відсутності електроенергії, щоб надавати базові фінансові послуги. Про це стало відомо із інтревʼю заступника голови НБУ Олексія Шабана.

За словами Олексія Шабана, заступника голови Національного банку України, банківська система успішно пройшла практичні випробування восени та зимою. У випадку потреб, цієї зими планується використання отриманого тогорічного досвіду та технічної готовності.

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Ми не знаємо, якими будуть дії ворога, але прагнемо бути готовими до всього, що може статися,

– зазначив Олексій Шабан.

У серпні Національний банк України провів нараду з керівниками банків, де нагадав про необхідність підготовки до можливих загроз. НБУ попросив перевірити чинні угоди з постачальниками послуг, переконатися в готовності обладнання та персоналу працювати в екстремальних умовах і оновити протоколи дій.

Досвід минулого року

За його висловами, минулого року Національний банк України встановив вимогу для банків мати не менше третини своїх відділень як базові або опорні. Основна ідея полягала в тому, що навіть у разі тривалої відсутності електропостачання ці пункти повинні бути функціональними, забезпечуючи основні банківські послуги. Це передбачало не лише наявність резервного джерела енергії, але й резервовані засоби зв'язку від кількох операторів.

Банки мають забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем та каналів зв'язку у разі відсутності основного електроживлення на строк до семи діб, а також роботу відділень – до трьох діб. Особливу увагу необхідно приділяти збереженню копій даних у такі періоди. І загалом не повинна порушуватися робота систем електронних платежів та обігу готівки,

– сказав Шабан.

Мережа Power Banking

Нагадаємо, системно важливі банки в Україні обʼєдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking. Вона покликана забезпечити послуги клієнтам у будь-яких умовах, включаючи кризові ситуації, наприклад, як часи блекауту. Ця об'єднана банківська мережа дозволяє клієнтам користуватися послугами навіть у найскладніших ситуаціях.

Для чого банкоматний національний роумінг Його мета - надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.Крім того, у відділеннях Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг, що робить доступ до банкоматів більш зручним для клієнтів у різних регіонах країни.

Зараз Power Banking налічує близько 2360 пунктів обслуговування у понад 380 містах на території України. Це охоплює понад половину — 53% — всіх відділень, які працюють. З системно важливих банків, яких налічується 15, три чверті, або 75%, складають цю мережу.