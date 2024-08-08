Банки обмежили перекази на азартні ігри: у чому причина

Банки обмежили проведення транзакцій з MMC-кодом “Азартні ігри” коштом карткового “кредитного ліміту”. Такі обмеження відповідають постанові НБУ від 21 червня 2024 року на виконання Рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Чому ввели обмеження

Провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко зазначає, що банки унеможливлюють транзакції, які здійснюють на азартні ігри за кредитний кошт, передає 24 Канал.

Читайте також Що може змінитися для курсу гривні вже у серпні

Павленко зазначила, що це рішення також є частиною глобальної стратегії боротьби з “чорними” p2p-переказами.

Марина Павленко Провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Слід зазначити, нові можливі обмеження за сумами (до 100 тисяч гривень на місяць) та кількості транзакцій (30 транзакцій на місяць) стосуватимуться виключно p2p-переказів (з картки на картку). При цьому, на рахунок можуть надходити інші кошти, як-от заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога родичів і т.д.. Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Таким чином, для пересічного карткотримача, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових “лімітів”.

Марина Павленко розповіла про алгоритм виявлення підозрілих транзакцій, які можуть бути пов'язані з нелегальними азартними онлайн-іграми.

Комерційні банки ретельно аналізують нетипову активність платіжних засобів, наприклад, різке збільшення кількості транзакцій за короткий час, та фінансові операції без підтверджуючих документів.

Комунікація між клієнтом і банком

Вони перевіряють відповідність операцій даним про клієнта та аналізують інтернет-ресурси, на яких здійснюються покупки. Підвищена активність p2p-переказів також ретельно аналізується, щоб уникнути втягнення банку в протиправні дії.

Марина Павленко наголосила на важливості ефективної комунікації між клієнтом і банком. Банки створюють спеціальні підрозділи для надання вичерпної інформації, а клієнти повинні своєчасно реагувати на запити банку та надавати додаткові документи для безперешкодного проведення операцій.

Вона підкреслила необхідність уникати пропозицій "легкого заробітку" через переказ коштів, що може призвести до значних проблем для клієнтів. Регулятор планує створити реєстри осіб, залучених до шахрайських схем, що обмежить їх доступ до банківських послуг і працевлаштування.