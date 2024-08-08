Які зміни на гривню чекають у серпні

Як розповів 24 Каналу в коментарі економіст Данило Монін, вже у серпні курс гривні ймовірно стабілізується.

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Данило Монін Економічний експерт Інфляція пішла різко вгору у червні. І це сигнал НБУ стримувати курс, щоб не збільшувати інфляцію через девальвацію національної валюти.

Нагадуємо! За даними Державної служби статистики, у червні 2024 року інфляція на споживчому ринку України порівняно із травнем становила 2,2%.

Монін додає, що з серпня по грудень цього року очікується 22 мільярди доларів західного фінансування. А це більше, ніж прийшло за перші 7 місяців 2024 року – 16 мільярдів.

Тому швидше за все НБУ триматиме курс у діапазоні 41 – 42 гривень,

– прогнозує експерт.

Що може перешкодити стабілізації гривні

Данило Монін розповідає, що стабілізацію гривні може перешкодити різке підвищення податків, заплановане українським урядом з вересня.

Різке підвищення податків призведе до неконкурентності нашої продукції та необхідності піднімати ціни, включаючи нові податки у продукцію,

– пояснює він.

Таким чином, це стимулюватиме збільшення імпорту та девальвацію як компенсацію за збільшення податків

Якого курсу чекати невдовзі

Банкір Тарас Лєсовий також повідомив 24 Каналу, що посеред серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. Водночас він нагадав, що кульмінація на валютному ринку "відкладена" на осінь. Тоді курсові показники незначними та досить очікуваними, або ж прогнозованими темпами можуть досягти показників, закладених в бюджет на 2024 рік.

Зауважте! На кінець року прогнозується, що курс долара буде на позначці 42,1 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Варто сподіватися, що Нацбанк продовжить дію режиму "керованої гнучкості", що унеможливлює будь-які стрімкі курсові рухи. Та й ефективні та своєчасні заходи регулятора, за потреби, можуть нівелювати чи суттєво пом’якшити вплив на курс можливе і почасти очікуване зростання попиту на валюту.

До речі, коридори валютних коливань наступного тижня будуть такими: