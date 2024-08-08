Какие изменения на гривну ждут в августе
Как рассказал 24 Каналу в комментарии экономист Даниил Монин, уже в августе курс гривны, вероятно, стабилизируется.
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Инфляция пошла резко вверх в июне. И это сигнал НБУ сдерживать курс, чтобы не увеличивать инфляцию из-за девальвации национальной валюты.
Монин добавляет, что с августа по декабрь этого года ожидается 22 миллиарда долларов западного финансирования. А это больше, чем пришло за первые 7 месяцев 2024 года – 16 миллиардов.
Поэтому, скорее всего, НБУ будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен,
– прогнозирует эксперт.
Что может помешать стабилизации гривны
Даниил Монин рассказывает, что стабилизации гривны может помешать резкое повышение налогов, запланированное украинским правительством с сентября.
Резкое повышение налогов приведет к неконкурентности нашей продукции и необходимости поднимать цены, включая новые налоги в продукцию,
– объясняет он.
Таким образом, это будет стимулировать увеличение импорта и девальвацию как компенсацию за увеличение налогов.
Какого курса ждать вскоре
Банкир Тарас Лесовой также сообщил 24 Каналу, что посреди августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. В то же время он напомнил, что кульминация на валютном рынке "отложена" на осень. Тогда курсовые показатели незначительными и достаточно ожидаемыми, или прогнозируемыми темпами могут достичь показателей, заложенных в бюджет на 2024 год.
Стоит надеяться, что Нацбанк продолжит действие режима "управляемой гибкости", что делает невозможным любые стремительные курсовые движения. И эффективные и своевременные меры регулятора, при необходимости, могут нивелировать или существенно смягчить влияние на курс возможного и отчасти ожидаемого роста спроса на валюту.
Кстати, коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут такими:
- на межбанке: 40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,
- на наличном рынке: 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.