Какие изменения на гривну ждут в августе

Как рассказал 24 Каналу в комментарии экономист Даниил Монин, уже в августе курс гривны, вероятно, стабилизируется.

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Даниил Монин Экономический эксперт Инфляция пошла резко вверх в июне. И это сигнал НБУ сдерживать курс, чтобы не увеличивать инфляцию из-за девальвации национальной валюты.

Напоминаем! По данным Государственной службы статистики, в июне 2024 года инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с маем составила 2,2%.

Монин добавляет, что с августа по декабрь этого года ожидается 22 миллиарда долларов западного финансирования. А это больше, чем пришло за первые 7 месяцев 2024 года – 16 миллиардов.

Поэтому, скорее всего, НБУ будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен,

– прогнозирует эксперт.

Что может помешать стабилизации гривны

Даниил Монин рассказывает, что стабилизации гривны может помешать резкое повышение налогов, запланированное украинским правительством с сентября.

Резкое повышение налогов приведет к неконкурентности нашей продукции и необходимости поднимать цены, включая новые налоги в продукцию,

– объясняет он.

Таким образом, это будет стимулировать увеличение импорта и девальвацию как компенсацию за увеличение налогов.

Какого курса ждать вскоре

Банкир Тарас Лесовой также сообщил 24 Каналу, что посреди августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. В то же время он напомнил, что кульминация на валютном рынке "отложена" на осень. Тогда курсовые показатели незначительными и достаточно ожидаемыми, или прогнозируемыми темпами могут достичь показателей, заложенных в бюджет на 2024 год.

Заметьте! На конец года прогнозируется, что курс доллара будет на отметке 42,1 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стоит надеяться, что Нацбанк продолжит действие режима "управляемой гибкости", что делает невозможным любые стремительные курсовые движения. И эффективные и своевременные меры регулятора, при необходимости, могут нивелировать или существенно смягчить влияние на курс возможного и отчасти ожидаемого роста спроса на валюту.

Кстати, коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут такими: