Какую валюту лучше выбрать
Банкир Сергей Фурса в разговоре с 24 Каналом отметил, что сбережения нужно держать в разных валютах. Более того, он настаивает на правильном вложении этих средств.
Читайте также Какая гривневая купюра выходит из обращения в августе: информация для украинцев
Главное – не в кэше. Главное, чтобы это не были деньги "под подушкой". Эти деньги должны во что-то быть вложены, чтобы приносить вам проценты.
Фурса утверждает, что место вложения средств напрямую зависит от выбранной вами валюты. Наилучшими направлениями банкир считает следующие:
- если вы хотите сохранить отложения в гривне, стоит обратить внимание на ОВГЗ;
- для сохранения средств в валюте, нужно выбирать государственные ценные бумаги, номинированные в долларах (они принесут 3 – 4% доходности).