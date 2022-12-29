Близько половини банківських відділень не працює через відключення електроенергії

Понад половини відділень більшості українських банків не працюють внаслідок відключень електроенергії, які спричинили російські ракетні обстріли. Через відключення світла збитки банків можуть перевищити 300 мільйонів гривень.

Про це йдеться у звіті Нацбанку про фінансову стабільність у грудні 2022 року.

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Вплив обстрілів на роботу банків

Частка працюючих відділень системно важливих банків помітно скорочується під час ракетних атак. Станом на початок грудня в майже половини з них автономно протягом робочого дня могли працювати менше п’ятої частини відділень.

За оцінками банків, наданими на початку грудня, через відключення світла додаткові операційні збитки можуть перевищити 300 мільйонів гривень. Більша частина втрат припадає на великі фінустанови зі значною кількістю відділень.

Що таке Power Banking

За ініціативою НБУ було створено національну мережу банків, які можуть працювати навіть під час блекауту. Таким чином, якщо світла не буде довго, українці зможуть отримувати банківські послуги не залежно від того, власником якої банківської картки вони є.

Всього створено понад 1000 таких відділень, але мережа може розширюватись. До програми приєднались 14 українських системно важливих банків. Знайти найближче до вас відділення можна на мапі.

Скористатись можна буде такими послугами:

Отримання готівки (банкомати, каса);

платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування);

обмін валют при наявності готівкової валюти в касі;

консультації менеджерів з фінансових питань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що усі українські банки підготувалися до блекауту, а отже системних збоїв у їх роботі не буде. Також ми писали про те, як під час блекауту знайти магазин, у якому розраховують карткою.