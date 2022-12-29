Національний роумінг

В рамках POWER BANKING діятиме й так званий національний роумінг, котрий запроваджено у відділеннях об'єднаної мережі банків.

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Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

У середньому сума становить від 10 – 20 тисяч на операцію за добу,

– розповіли 24 каналу в НБУ.

Банкомати та термінали у Пунктах незламності

За дорученням Президента України та уряду місцеві адміністрації працюють над створенням мережі Пунктів незламності. Своєю чергою банки готуються за можливості забезпечити частину Пунктів незламності банкоматами та терміналами самообслуговування.

Це допоможе збільшити кількість місць, крім відділень банків, де громадяни, у разі потреби, зможуть зробити безготівкові перекази або отримати готівку,

– пояснив регулятор.

За інформацією, яку вже надали банки НБУ, в окремих Пунктах незламності вже є:

Ощадбанк

57 банкоматів та 38 інформаційно-платіжних терміналів – у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях;

Приватбанк

44 банкомати та 21 інформаційно-платіжний термінал – у Вінницький, Волинській, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеський, Полтавський, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Скільки банків долучилось до Банку незламності

За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної мережі відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Мережа POWER BANKING вже об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку.

Наразі понад 1 200 відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків), розповіли в НБУ.

Зверніть увагу! Відділення спільної мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється, щоб дізнатись детальнішу інформацію про мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання, натисніть тут.

Андрій Пишний про мережу POWER BANKING: дивіться відео