Російські банки почали закривати свої відділення
Російські банки у квітні встигли закрити 101 офіс через падіння прибутків, з них 49 відділень закрив Сбербанк. До 1 травня кількість відділень знизилася до 24 347, повідомляють російські ЗМІ.
В Росії закриваються відділення банків
Лідерами серед закритих відділень у квітні є Томська область – 12, Татарстан та Санкт-Петербург – 10 і 9 відповідно.
Читайте також Кредит на 30 мільярдів євро: міністри G7 обговорять надання Україні грошей під заставуЗверніть увагу! Проте за перші 4 місяці цього року, лідером антирейтингу став Ставропольський край – 64 банківські відділення.
Від початку 2024 року банки ліквідували 171 офіс. Натомість у 2023 році по всій Росії закрилося всього 1 відділення.
Також торік фінансові установи почали активно заходити на окуповані території й відкрили там 296 своїх філій. Загалом на ТОТ присутні 503 банківські відділення.
Банки, які увійшли в ТОТ:
- Промзв'язокбанк;
- ЦМРБанк;
- "ІС Банк";
- "РостФінанс".
У І кварталі 2024 року прибуток 20 російських банків різко знизився зокрема:
- Пошта-банк – в 31,2 раза до 190 мільйонів рублів;
- банк "Зеніт" – у 7,5 раза до 174 мільйонів рублів;
- ХКФ-банк – у 5,5 раза до 815 мільйонів рублів;
- Альфа-банк – у понад 3 рази до 8,5 мільярда рублів;
- ВТБ – у 2,8 раза до 35,2 мільярда рублів;
- Радкомбанк – у 2,8 раза до 11,4 мільярда рублів.
Таке падіння у фінустановах пояснили падінням маржинальності бізнесу через санкції, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як "податок на війну".