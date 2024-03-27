Швейцарські банки закривають рахунки громадян Росії: що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, міжнародна спільнота почала вводити санкції проти росіян. Доєдналась до запровадження обмежень і Швейцарія.

Що відомо про це рішення

Декілька банків Швейцарії почали закривати усі рахунки росіян. Так відбувається навіть якщо у вказаних осіб одночасно є громадянство іншої держави.

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Російські ЗМІ повідомляють, що про проблеми уже розповіли клієнти швейцарських банків UBS та Credit Suisse. Попри сплату податків у Швейцарії, рахунки осіб з подвійним громадянством блокуються. Щобільше, так відбувається навіть за умови, що вказані персони не поповнюють казну Кремля жодним чином.

Стало відомо, що громадяни Ізраїлю, які мають російський паспорт, також отримали відмову від швейцарської фінустанови. Щоб продовжити співпрацю, банки Швейцарії вимагають документ-підтвердження про відмову від громадянства Росії.

Якою була політика швейцарських банків раніше

У 2022 – 2023 швейцарські банки уже закривали рахунки росіян. Тоді головною умовою блокування було те, що на них зберігається менш як 1 мільйон доларів.

А от для нових клієнтів мінімальна сума для відкриття рахунку зросла. "Прохідний" мінімум складав 5 – 10 мільйонів доларів