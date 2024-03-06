У яких банках українці зберігають свої заощадження

На початку лютого в 63 українських банках зберігалося 1 трильйон 55 мільярдів гривень коштів фізичних осіб. З них 665,6 мільярда гривень були доступні для зняття на вимогу.

Де українці зберігають кошти

Втім, вже на кінець лютого загальна сума заощаджень зменшилася на 28,9 мільярда гривень. Це пояснюється зниженням суми коштів на вимогу, хоча загальна кількість термінових депозитів не зазнала змін.

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Подібне сезонне падіння традиційно пояснюється тим, що громадяни витрачають кошти, отримані у вигляді грудневих премій та інших виплат.

! Серед лідерів за кількістю заощаджень — ПриватБанк, де українці зберігають. На другому місці перебуває Ощадбанк із вкладами на суму 184,3 мільярда гривень, а на третьому — приватний Універсал Банк з сумою 62,9 мільярда гривень.

Серед інших:

Райффайзен Банк, який належить до іноземної банківської групи, із сумою вкладів 58,6 мільярда гривень;

націоналізований Сенс Банк, що раніше був відомий як Альфа-Банк, із вкладами в 46,6 мільярда гривень;

приватний ПУМБ із сумою в 46,1 мільярда гривень.

Детальний розподіл заощаджень у різних банках наведений в інфографіці:

Ставки на депозити в березні

На початку березня 24 Канал повідомляв, що на початку березня та протягом усього місяця не варто очікувати глобальних змін в сегменті банківських депозитів.

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі розповідав, що на ринку спостерігатиметься певна стабільність ставок за гривневими вкладами. А крім того, привабливість валютних вкладів значно поступатиметься гривневим депозитам через поступове скорочення ставок.

! Мінімальна інфляція, яка зафіксована на рівні не вище 1% за перші два місяці року, сприятиме зростанню зацікавленості у внесенні гривневих депозитів. А отримання Україною макрофінансової підтримки, зокрема першого траншу від Європейського Союзу у розмірі 4,5 мільярда євро, має позитивний вплив на настрої інвесторів та вкладників.

Тим часом між банками триватиме період конкуренції за вкладника.