Що буде з банківськими депозитами у вересні

У вересні 2024 року прогнозується стабільність банківських депозитів. Проте, можливі незначні коливання, зумовлені сезонними чинниками та економічною ситуацією.

Який буде прибуток за гривневими депозитами

Як повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ, у вересні середня дохідність гривневих вкладів залишиться на рівні серпня, передає 24 Канал.

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Відтак, дохідність вкладів буде наступною:

на термін від 3 до 6 місяців – складатиме 10% річних;

на термін від 9 до 12 місяців – у межах 11 – 12% річних;

на тривалі в часі вклади, від 1 до 2,5 років – в середньому до 12 – 13% річних.

При цьому, фахівець зазначив, що до кінця року чистий прибуток за гривневими депозитами складе щонайменше 3 – 4%.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Таким чином, чистий прибуток за найкоротшими гривневими депозитами (від 3 місяців до 6 місяців) майже втричі перевищить дохід від валютних вкладів, що значно посилює зацікавленість громадян саме гривневими вкладами

Як зазначає експерт, середня дохідність валютних депозитів залишиться стабільною: середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1,5% річних, а в євро – 1,3% річних.

Цікаво! З урахуванням поточних депозитних ставок, громадяни можуть не лише зберегти свої кошти від знецінення, але й забезпечити собі щонайменше 3 – 4% чистого прибутку.

Втім, експерт вважає, що у вересні можливе продовження "перехідного періоду", коли громадяни пристосовуються до нових економічних реалій. Очікується поступове зростання споживчих цін на рівні 5 –7%.

Звідси можлива поведінкова інерційність та, як наслідок, зростання кількості нових вкладників складе лише 1%,

– наголосив банкір.

Втім, актуальні економічні фактори, які безпосередньо або опосередковано впливають на роботу банків і розвиток депозитних програм – нині не є загрозливими. В тому числі комерційні банки активно змагаються за вкладників, пропонуючи депозитні програми з найбільш вигідними умовами для клієнтів.