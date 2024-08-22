Що відбувається у депозитному секторі

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв наголосив, що в останні серпневі дні ситуація в сегменті депозитів не зазнає істотних змін. Повільна тенденція до зниження ставок за ультракороткими вкладами триватиме

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Водночас, як очікується, облікова ставка залишиться на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої переважно формується дохідність гривневих депозитів, як і раніше, перебуватиме на позначці 16%.

На думку Замотаєва, напередодні осені загальні тренди не зміняться. Як і раніше, гривневі вклади залишаться найбільш привабливим і затребуваним у громадян.

Стримувачем для розвитку гривневих вкладів досі залишається інфляція та очікування/побоювання за курс валют. Однак, як ми неодноразово зазначали, серпень можна вважати "проміжни" місяцем, коли громадяни взяли паузу, уважно спостерігаючи за тим, що відбувається на валютному ринку,

– уточнює банкір.

За підсумками серпня, приріст нових вкладників складає орієнтовно 0,2%. У вересні ринок можуть охопити нові тенденції – посилення конкуренції між банками. Через прагнення отримати нових вкладників фінансові установи створюватимуть більш лояльні до громадян акційні депозити.

Зверніть увагу! Замотаєв вважає, що чистий прибуток за гривневими депозитами може сягати 4%.

Як зміняться ставки в кінці серпня

Для гривневих депозитів:

за вкладами на термін від 3 до 6 місяців середні ставки сягатимуть 10% річних;

від 9 до 12 місяців – 11 – 12% річних;

від 1 до 2,5 років – 12 – 13% річних.

Для валютних вкладень:

у доларах – до 1,5% річних;

у євро – до 1,3% річних.

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