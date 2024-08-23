Який буде прибуток за гривневими депозитами

Як повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ, у вересні середня дохідність гривневих вкладів залишиться на рівні серпня, передає 24 Канал.

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Відтак, дохідність вкладів буде наступною:

на термін від 3 до 6 місяців – складатиме 10% річних;

на термін від 9 до 12 місяців – у межах 11 – 12% річних;

на тривалі в часі вклади, від 1 до 2,5 років – в середньому до 12 – 13% річних.

При цьому, фахівець зазначив, що до кінця року чистий прибуток за гривневими депозитами складе щонайменше 3 – 4%.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Таким чином, чистий прибуток за найкоротшими гривневими депозитами (від 3 місяців до 6 місяців) майже втричі перевищить дохід від валютних вкладів, що значно посилює зацікавленість громадян саме гривневими вкладами

Як зазначає експерт, середня дохідність валютних депозитів залишиться стабільною: середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1,5% річних, а в євро – 1,3% річних.

Цікаво! З урахуванням поточних депозитних ставок, громадяни можуть не лише зберегти свої кошти від знецінення, але й забезпечити собі щонайменше 3 – 4% чистого прибутку.

Втім, експерт вважає, що у вересні можливе продовження "перехідного періоду", коли громадяни пристосовуються до нових економічних реалій. Очікується поступове зростання споживчих цін на рівні 5 –7%.

Звідси можлива поведінкова інерційність та, як наслідок, зростання кількості нових вкладників складе лише 1%,

– наголосив банкір.

Втім, актуальні економічні фактори, які безпосередньо або опосередковано впливають на роботу банків і розвиток депозитних програм – нині не є загрозливими. В тому числі комерційні банки активно змагаються за вкладників, пропонуючи депозитні програми з найбільш вигідними умовами для клієнтів.