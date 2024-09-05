Чи буде в Україні банкнота в 5 тисяч гривень
5 вересня 2024, 11:52Читать новость на русском
Джерело:LIGA.net
Банкноту в 5 тисяч гривень, як умовний еквівалент 100 доларам, не планують випускати в Україні на сьогодні. Як пояснив голова НБУ, на це є деякі причини.
Чому НБУ не планують випускати нову банкноту
Як пояснює регулятор, наявні номінали відповідають поточній ситуації, а тому випускати банкноту у 5 тисяч гривень не має потреби.
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Крім того, в НБУ зазначили, що проводити деномінацію дрібної монети, тобто відмовлятися від неї, також не планується.
Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає,
– відповів на запитання голова НБУ Андрій Пишний.
- У Нацбанку планують розпочати карбування нових шагів замість копійок. Це може відбудеться вже найближчим часом, якщо ініціативу підтримають. Є ймовірність, що карбування нової монети припаде на 2025 рік.
- Водночас з серпня Нацбанк почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень, які були випущені 2003 – 2007 років. Їх поступово замінюватимуть на банкноти сучасного покоління.