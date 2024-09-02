Коли можуть увійти в обіг шаги

Як повідомив Голова НБУ Андрій Пишний, карбувати шаги вже можуть розпочати у 2025 році, передає 24 Канал. За його словами, таке рішення економічних витрат не несе, втім матиме глибокий вплив на усвідомлення українців.

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Щодо інших монет, які нині перебувають в обігу – їх вилучати або замінювати не будуть, адже зараз налічується близько 1,35 мільярда копійкових монет. А вже на наступний рік планується викарбувати ще близько 20 мільйонів, втім вони можуть бути монетою номіналом у 50 шагів.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України Той план який ми бачимо – програма мінімум до кінця року. Програма максимум – провести найближчим часом усі необхідні обговорення, вислухати істориків, почути позицію Національного Банку, дослідити це питання. Тому я сподіваюся, що у 2025 році ми вже почнемо карбувати шаги.

Однак, поки відповідний законопроєкт не готовий. Нині буде продовжуватись робота НБУ із комітетом та із керівництвом Верховної Ради. Втім, у НБУ готові до обговорення і проведення різних дискусій заради відновлення історичної справедливості й введення в обіг шагів.

Українці за результатами опитування, яке було проведено центром Разумкова, пишаються українським гімном, пишаються українським гербом, прапором, пишаються майже 60% гривнею. Давайте завершимо цей логічний, історично обумовлений процес і повернемо собі питому українську назву історичної української монети шаг. Закріпимо це на законодавчому рівні,

– сказав голова НБУ.

Відтак, голова НБУ стверджує, що це потрібно зробити якнайшвидше, адже таке рішення має перш за все символічний та історичний момент.