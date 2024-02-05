Бойкот від Австрії: банкомати країни перестали працювати з картками Газпромбанку

Банкомати в Австрії припинили видавати готівку для власників карток UnionPay російського Газпромбанку. Це найбільша російська кредитна організація, яка ще не потрапила під санкції ЄС.

Банкомати в Австрії перестали працювати з Газпромбанком

В австрійській компанії на питання російських журналістів відповіли, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. Натомість у Газпромбанку наголосили, що їх колеги з Австрії не коментують, чому не хочуть видавати гроші.

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Газпромбанк та "ДОМ.рф" належать до 10 найбільших банків, які не потрапили під санкції ЄС після початку повномасштабного вторгнення.

Минулої осені Європарламент схвалив резолюцію, яка закликала внести Газпромбанк до списку санкцій. Проте в 12 пакеті санкцій такого рішення немає.

До слова таку ж проблему було помічено й у Італії, однак нині не відомо, чи картки працюють у торговельних точках.

Після виходу платіжних систем Visa та Mastercard, російські банки перейшли на платіжну систему "Мир", для закордонних поїздок клієнтам пропонують китайську UnionPay.