Одна допомога, але більша: як змінюються соцвиплати в Україні

Деякі українці з липня 2025 року можуть отримувати базову соціальну допомогу. Для цього необхідно взяти участь в експерименті й перейти на нові виплати.

Хто може отримати базову допомогу

Новий вид допомоги можуть оформити українці, які вже отримують соціальні виплати від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Базова соціальна допомога наразі доступна для отримувачів:

державної допомоги на дітей одиноким матерям чи батькам;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину, або ж місце проживання яких невідоме.

Варто знати! У Мінсоцполітики зазначають, що хочуть пілотувати призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги, яка обʼєднує декілька діючих. Це має зробити соціальні виплати більш зручними та цифровізованими.

Який розмір базової соціальної допомоги

Розмір нової допомоги прив'язаний до так званої базової величини, яка визначає обсяг мінімального доходу, який має бути на одну людину в сім'ї.

При цьому розмір базової величини становить 4 500 гривень і на кожного члена родини розраховується у такий спосіб:

на першого члена родини, кожну дитину до 18 років та осіб з інвалідністю І або ІІ групи – 100% базової допомоги (4500 гривень);

на кожного наступного члена сім’ї – 70% від базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, які залежать від стажу роботи.

Розраховується розмір базової соціальної допомоги індивідуально для кожної людини як різниця між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї й середньомісячним сукупним доходом родини. Підрахунки показують, що нова допомога більша за нинішні виплати.

Мати, що не працює та не має доходів, та дитина 2 років, які отримують допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні базової соціальної допомоги зможуть отримувати загально 9 000 гривень замість нинішніх 6 500 гривень.

замість нинішніх 6 500 гривень. Сім'я з 5 осіб, у якій батько отримує мінімальну заробітну плату, мати і троє малолітніх дітей, які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, оформивши базову соціальну допомогу, загально отримають 14 010 гривень замість нинішніх 10 500 гривень.

Важливо! Родина, яка має право на нову допомогу, повинна обрати між базовою соціальною допомогою і звичними виплатами, які має зараз. У разі успішності експерименту Мінсоцполітики планує розширити новий вид допомоги й на інші категорії отримувачів.