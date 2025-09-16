У бюджеті України на 2026 рік не передбачені видатки на реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Водночас на фінансування Державне бюро розслідування (ДБР) вони збільшились на понад 23% – на понад 880 мільйонів гривень.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець в ефірі 24 Каналу пояснила, чому саме так у бюджеті розподілені видатки. Також відсутність фінансування реформування БЕБ має стати випробуванням для керівництва відомства.

Як проводяться розслідування у ДБР?

Богуславець пояснила, що ДБР – важливий правоохоронний орган. Вона припустила, чому йому збільшили фінансування на 2026 рік на 23% порівняно з 2025 роком.

У ДБР розслідування злочинів, вчинених, наприклад, правоохоронцями, окремою категорією осіб, становлять дуже великий інтерес для тих, хто перебуває у найвищих кабінетах. ДБР також розслідує злочини, вчинені військовослужбовцями,

– підкреслила голова Антикорупційного центру "Межа".

Контроль над ДБР і небажання реформувати, зокрема його, є, на її думку, наріжним каменем, який відстежуються у меседжах, що лунають від представників вищих ешелонів влади.

Вона нагадала, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформу ДБР, про прозорий конкурс – такий самий, який відбувається у НАБУ, САП, НАЗК та БЕБ.

Він передбачає, за словами Богуславець, участь міжнародних представників у конкурсній комісії, де на прозорому конкурсі, за яким спостерігає вся Україна, обирають, наприклад, директора ДБР, його заступників, керівників територіальних управлінь.

Ми спіткнулись з дуже серйозною критикою з боку народного депутата Бужанського, представника правоохоронного комітету Верховної Ради. Нам говорили, що ніколи в Україні не буде ніяких міжнародних конкурсів, ніяких керівників з правоохоронних органів і ніякого залучення міжнародних партнерів. Це стосується і недореформованої прокуратури, і Національної поліції України,

– відзначила Мартина Богуславець.

Вона додала, що зараз можна лише поспівчувати директору Бюро економічної безпеки Олександру Цивінському, тому що в історії правоохоронних органів у нього зараз найбільший виклик. За відсутності бюджету на 2026 рік, він має провести реформу, очищення системи і добір людей.

Що відомо про бюджетне фінансування БЕБ?